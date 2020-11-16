США готовы профинансировать проведение выборов в Киргизии

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16 ноября 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Минус Армения, минус Молдавия, теперь и до Киргизии дело дошло, которую США хотят вывести из зоны влияния России.



До конца года кандидаты в президенты Киргизии должны подать в Центризбирком заявления и необходимые документы. На пост главы государства претендуют 63 человека. Американское посольство сообщило, что правительство США готово выделить необходимый объём денег на проведение избирательного процесса. Но эксперты считают, что вмешательство США в государственные дела Киргизии может привести к осложнению внутренней ситуации в стране и подрыву суверенитета.



Свою кандидатуру на пост главы государства выдвинул и исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров. Его конкурентами являются более 60 человек. В большей степени это безработные самовыдвиженцы.

Большое количество кандидатов на пост главы Киргизии свидетельствует о наличии в стране демократических институтов. Но государственная казна на сегодняшний день уже пуста. Правительство не в состоянии выплачивать зарплаты и пособия. Если Вашингтон намерен дать Бишкеку деньги, то пусть выделяет средства на социальное развитие, медицину, считает политик Токтайым Уметалиева.



