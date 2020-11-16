Россию вытесняют на обочину мировой экономики

Аргументы Недели → В мире 13+

16 ноября 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Эпидемиологическая ситуация в России показала неэффективность принимаемых правительством мер по сдерживанию распространения инфекции. Каждые сутки количество заболевших увеличивается на 22 тысячи человек, из которых 300 больных погибают. По мнению экспертов, реальное количество заболевших коронавирусом в нашей стране в три-четыре раза больше.



Экономическое положение России усугубляет состояние дел на мировом нефтяном рынке. Участники ОПЕК обсуждают планы дальнейшего сокращения нефтедобычи, что приведёт к существенному сокращению доходов в российскую казну. Чтобы получить хоть какой-то профит, российское правительство вкладывает деньги в еврооблигации. Введённые в прошлом году американские санкции лишили Россию возможности занимать доллары.



Серьёзное влияние на международные энергетические проекты оказала смена руководства в США. Германии вынуждена заморозить строительство приёмного терминала для российского газа, боясь реакции Вашингтона. Будущее "Северного потока 2" оказалось под вопросом.



Серьёзные изменения происходят в Азии. Министерство финансов Китая сообщило о создании в Юго-Восточной Азии нового торгово-экономического союза. В него войдут практически все государства региона. Объём ВВП торгового объединения составит порядка 28 триллионов долларов. Это почти треть от мирового ВВП. Российское государство в данный союз китайская сторона не пригласила.



