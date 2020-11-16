Макрон раскритиковал Совбез ООН за принятые им решения

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16 ноября 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Grand Continent

Эммануэль Макрон, фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/ globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Совет Безопасности ООН не вырабатывает полезные решения. По его словам, одной из его главных задач является укрепление и формирование сильной Европы.

«Если мы хотим, чтобы было налажено сотрудничество, сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений. Это влечет за собой констатацию того, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения», - пояснил он.

Макрон предложил переосмыслить формы сотрудничества, объединений и провести модернизацию структур.