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Axios: у Трампа перечислили «жесткие меры» против Китая, которые он хочет ввести до конца президентского срока

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Axios

Axios: у Трампа перечислили «жесткие меры» против Китая, которые он хочет ввести до конца президентского срока
фото: Дональд Трамп, Liu Jie/ XinHua /globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщили, что действующий лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен принять жесткие меры в отношении Китая до конца своего президентского срока.

В издании говорится, что администрация Трампа планирует ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, должностных лиц и госструктур за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском Автономном районе КНР и Гонконге, а также за создание угроз национальной безопасности США. Также обсуждается возможность введения санкций за «возрастающее применение принудительного труда» в рыболовной промышленности, которая считается высококонкурентной. Кроме того, американские чиновники хотят расширить список китайских компаний, которые, как считает минобороны США, связаны с военными КНР. Однако не стоит ожидать, что будут закрыты консульства Китая в Вашингтоне, считает собеседник.

По мнению источника, Трамп планирует ввести такие меры, поскольку пытается сделать так, чтобы его оппоненту Джо Байдену было «политически невыгодно» изменять курс в отношении КНР.

«Пока Пекин не изменит свой курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, будущие президенты США сочтут самоубийственным с политической точки зрения отменять исторические меры президента Трампа», - пояснил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Джон Эллиот.

Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф скоро должен рассказать о «злонамеренных действиях» Китая в США, пишет СМИ.

БА

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