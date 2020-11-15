В Нидерландах уничтожили 7000 книг про мавра-слугу Санты

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15 ноября 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Britta Pedersen

Европейские традиции толерантности начали выходить за рамки разумного. В нидерландских библиотеках запретили классическую детскую книгу «Черный Пит». В ней рассказ про мавра-слугу Санта-Клауса. А книгоиздатель и вовсе уничтожил 7 тысяч книг с этим мавром из-за требований толерантности.

Публичные библиотеки по всей Голландии снимают с полок детские книги, в которых изображен чернокожий Пит. Это стало символом революции Рождества. Этот самый Пит является мавром. Он слуга Санта-Клауса. А в Европе уже считается это оскорбительным.

«Повсюду растет осознание того, что Черный Пит дает стереотипный образ определенной части населения, и библиотеки движутся в общем русле», — говорит директор Ассоциации публичных библиотек Антон Кок.

Тем временем издательство и крупнейший поставщик детских книг на голландском языке, заявило, что больше не будет поддерживать авторов, которые включают в свои страницы Чернокожего Пита с красными губами, кудрявым париком и золотыми серьгами. В прошлом месяце компания уничтожила 7000 книг с таким изображением.