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Трамп в соцсети написал о победе Байдена: «Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы»

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Трамп в соцсети написал о победе Байдена: «Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы»
Дональд Трамп, фото: twitter.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп в Twitter написал сообщение о победе демократа Джо Байдена: «Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов».

Так действующий американский президент прокомментировал сюжет телеканала Fox News о возможных махинациях на выборах главы государства и о победе Джо Байдена.

Трамп отметил, что победу Байдена обеспечили частная компания Dominion, у которой сложилась «плохая репутация» и было «негодное оборудование», а также замалчивающие нарушения СМИ (Dominion - производитель ПО для голосования).
Также Трамп написал, что все механические сбои ночью после дня выборов 3 ноября, когда начался подсчет голосов, были попыткой демократов украсть голоса избирателей. Он раскритиковал и голосование по почте.

«Они преуспели во многом, не попавшись. Выборы по почте — это дурацкая шутка», — подчеркнул Дональд Трамп.

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