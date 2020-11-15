В Формуле-1 появился второй Шумахер

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15 ноября 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

гонка Форумула-1 на фото globallookpress.com/ HOCH ZWEI/Pool/Steven Tee

Британский гонщик Льюис Гамильтон завоевал седьмой титул F1. Теперь его сравнивают с легендой «Формулы-1» Михаэлем Шумахером, который некогда установил этот рекорд.



Свой седьмой титул победителя Льюис Гамильтон завоевал на турецком гран-при Формулы-1. Теперь его называют самым успешным гонщиком в истории этого вида спорта.

«Для всех, кто мечтает о невозможном», — сказал Льюис Гамильтон уже после победы: «Ты тоже можешь это сделать, чувак. Я верю в вас, ребята. Большое спасибо всем за поддержку».

Нынешний гран-при британцу удалось взять с достаточно сложной стартовой позиции. Он находился на шестом месте. Гонщик придерживался осторожной тактики, поначалу не торопился. Лишь когда сложились лучшие условия Гамильтон ускорился, и сумел взять приз.

Седьмой победой Гамильтон сумел повторить рекорд легенды гоночного спорта, Михаэля Шумахера, который тоже взял семь кубков. Этот рекорд ранее считался недостижимым.