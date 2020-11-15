Шарий считает, что памятник лидеру ОУН, установленный во Львове, похож на Владимира Путина

Аргументы Недели → В мире 13+

15 ноября 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Во Львове разгорелся очередной скандал, на этот раз он связан с недавно установленным памятником так называемым героям Западно-украинской народной республики. Изображение Степана Бандеры, являющееся основной частью монумента, очень похоже на российского президента Владимира Путина. Сообщение об этом взорвало украинскую сеть. Информирует ТК «Царь Град».

Памятник был открыт во Львове пару лет назад в честь украинских националистов. Он исполнен в виде большого бронзового льва с гербом ЗУНР, на нем также изображено лицо Степана Бандеры. И только сейчас местные жители обратили внимание, что изображение почитаемого ими лидера ОУН очень похоже на российского президента Владимира Путина. В действительности на это обратил внимание блогер Анатолий Шарий. Непонятно в чем причина, то ли в некачественном исполнении изображения, то ли скульптор сделал это намеренно. Как бы то ни было, националисты оказались в крайне глупом положении. В сети по этому поводу разгорелась жаркая дискуссия. Один из пользователей пошутил: «И как он всё успевает?», другой назвал памятник «происками ГРУ», третий заявил о том, что «Путин вездесущий» и с этим надо смириться, поскольку бороться с высшими силами невозможно.

Идеологи украинского национализма ломают голову - считать ли случившееся зрадой (укр.- поражением) или перемогой (укр. - победой). То ли пора уже сдаваться Москве, мол и сюда добрались, и скоро оплот украинского национализма Львов будет в руках москалей; то ли еще можно повоевать и даже послать фотографию памятника в Гаагский трибунал, как доказательство агрессивности России, замахнувшейся не только на восточную, но и на западную Украину.