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Один главврач держал пациентов на морозе, другой допустил пожар: в Румынии погибли 10 зараженных ковидом человек

, 04:52 [ «Аргументы Недели» ]

Один главврач держал пациентов на морозе, другой допустил пожар: в Румынии погибли 10 зараженных ковидом человек
Фото: Pixabay

В румынском городе Пятра-Нямц во время пожара в больнице для зараженных коронавирусом погибли десять человек. И все из-за халатности руководителей. 

Пострадали еще десять человек, семеро находятся в критическом состоянии. Дежурный врач пытался спасти пациентов, находящихся в реанимации, и получил сильные ожоги.

По предварительным данным, в палате интенсивной терапии возникло короткое замыкание. Поскольку здание больницы было ветхим, огонь распространился очень быстро.

Всего три недели назад был уволен бывший главврач медучреждения – поступила информация, что пациентов с подозрением на коронавирус он заставлял ожидать приема на морозе. А его преемник допустил пожар, который унес не одну жизнь.

РК

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