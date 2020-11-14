В Австрии вводится полный локдаун

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14 ноября 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сегодня журналистам канцлер республики Себастьян Курц.

В Австрии будет действовать такой же строгий карантин, как весной, отметил Курц. Закроют торговые и развлекательные центры, кроме магазинов с товарами первой необходимости, почты, банков и аптек.

Также не будут работать салоны красоты и парикмахерские, в школах учеба будет идти в дистанционном режиме.

Выйти из дома возможно будет только при наличии соответствующего документа.

Накануне в Австрии за сутки выявили более 9,5 тыс. случаев коронавируса.