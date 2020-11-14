И.о. президента Киргизии Жапаров объявил о сложении полномочий

Жапаров заявил, что будет участвовать на предстоящих президентских выборах "как рядовой гражданин".
Количество кандидатов на пост президента Киргизии за 6 часов до конца срока подачи документов уже превысило 50, такие данные приводит Центризбирком республики.
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