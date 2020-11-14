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И.о. президента Киргизии Жапаров объявил о сложении полномочий

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

И.о. президента Киргизии Жапаров объявил о сложении полномочий
Садыр Жапаров. Фото: сайт президента Киргизии

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил президентские и парламентские полномочия ради участия в выборах главы государства, которые состоятся 10 января.

Жапаров заявил, что  будет участвовать на предстоящих президентских выборах "как рядовой гражданин".

Количество кандидатов на пост президента Киргизии за 6 часов до конца срока подачи документов уже превысило 50, такие данные приводит Центризбирком республики.

НС

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