В Ереване зажгли свечи в память о погибших в Нагорном Карабахе

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14 ноября 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

свеча, фото: pixabay.com

В армянской столице сейчас проходит многотысячное шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих. Люди подходят с зажженными свечами и ставят их на ступенях площади Свободы.

Потом жители Еревана со свечами в руках проведут шествие к Институту древних рукописей «Матенадаран».

Акция инициирована оппозиционными силами.

Ранее мМинздрав Армении сообщил о 2 тысячах 317 погибших военнослужащих в карабахском конфликте, тела которых прошли судмедэкспертизу.