Новый виток конфликта в Донбассе: украинские националисты рассчитывают на карабахский сценарий

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14 ноября 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Объявленное в июле перемирие в Донбассе сменяется новым обострением: жертвами украинских обстрелов уже стали несколько военнослужащих ДНР. Участники Минских переговоров с украинской стороны сравнивают Донбасс с опухолью.

Режим прекращения огня соблюдался рекордно долго, но с конца октября на линии соприкосновения отмечается всё больше нарушений. 29 октября ополченцами ДНР над своими позициями был сбит украинский ударный беспилотник, но тот успел сбросить взрывное устройство. При срабатывании боеприпаса погиб защитник непризнанной республики.

6 ноября военнослужащие Украины обстреляли автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции. После этого были накрыты огнем позиции ДНР в окрестностях городка Ясиноватая. В народной милиции сообщили, что погибли боец и офицер, командир стрелкового батальона капитан Андрей Панькин.

Порядок действий для установления стабильного мира в Донбассе давно прописан в Минских соглашениях, но договоренности не выполняются. В середине октября ДНР и ЛНР представили свой проект примирения. Предлагается наделить республики особым статусом в составе Украины до 2050 года. Одно из отличий основных положений Минска - изменение украинской конституции не увязывается с вопросом о передаче границы. Минские соглашения предписывают передать Киеву границу после вступления в действие обновленной конституции с закрепленным особым статусом. В дорожной карте этого нет. Таким образом, республики предлагают компромиссный вариант, который вроде бы более приемлем для Киева.

Инициативу ДНР и ЛНР Украина проигнорировала.

«Если мы упремся в ту последовательность, которая предусмотрена Минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать», - заявил глава украинской стороны на переговорах Леонид Кравчук.

В представленном Украиной плане урегулирования идет речь о демилитаризации ДНР и ЛНР, при этом о выводе с сопредельных территорий украинских войск ничего не говорится. Фактически Киев просто торпедирует существующий переговорный формат.

Вице-премьер Украины и заместитель украинской делегации на минских переговорах Алексей Резников, выступая в телеэфире, сравнил Донбасс с опухолью.

«Нам главное - не взять его обратно, как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить», - заявил чиновник.

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект, разрешающий задерживать и отправлять на спецпоселение граждан с российскими паспортами. Очевидно, что законопроект может ударить по жителям Донбасса, которые имеют российские паспорта.

Политолог Андрей Золотарев отмечает, что украинские националисты вдохновились событиями в Карабахе.

«Но сравнивать Карабах и Донбасс сложно. Украинская армия не в тех кондициях, чтобы захватить непризнанные республики. Думаю, Донбасс ждет новое обострение, но без большой войны. Конфликт продолжит тлеть», - считает эксперт.

Политолог Александр Семченко утверждает, что украинские власти пытаются отвлечь граждан от внутренних проблем.

«Перед украинским правительством стоит масса задач. Например, только в первом чтении принят бюджет, упал уровень промышленного производства, рухнули доходы граждан. Масса претензий по поводу использования коронавирусных денег. Но вместо реальной работы чиновники только имитируют бурную деятельность. Вбрасывают конфликтные инициативы, провоцируют разрастание гражданской напряженности. Делается всё, чтобы люди не задавали неудобных вопросов», - заключает политолог.