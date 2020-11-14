Мать узнала о смерти сына спустя 27 лет после аварии из-за ошибки властей

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14 ноября 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

мигалка, фото: pixabay.com

Суд в Испании постановил Министерству внутренних дел страны выплатить компенсацию многодетной матери после смерти сына в дорожно-транспортном происшествии, о которой она узнала лишь спустя 27 лет из-за бюрократической ошибки местных властей.

24-летний мужчина погиб в аварии около города Гранада 8 декабря 1990 года. Через шесть дней его семья, не знавшая об инциденте, заявила об исчезновении. Однако из-за бюрократической ошибки родственникам сообщили о его смерти лишь 12 июня 2017 года. При этом причину такой задержки объяснили отсутствием координации между полицейскими базами данных, которые содержат информацию о пропавших без вести людях и неопознанных телах.