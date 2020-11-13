ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Путин ввел в действие с 2021 года план обороны России

, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Путин ввел в действие с 2021 года план обороны России
MOD Russia, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021–2025 годы.

В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, в пятницу, 13 ноября, говорится:
«Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы».

План обороны России вводится «в целях осуществления мероприятий в области обороны».  Указ вступил в силу со дня подписания.

Предыдущий такой документ, срок действия которого ограничен 2020 годом, был принят в ноябре 2015 года.
Первый в истории план обороны России был утвержден в январе 2013 года. В нем  были указаны потенциальные риски, угрозы безопасности государства, увязаны действия по таким базовым направлениям, как развитие вооруженных сил и реализация программ вооружения, мобилизационная подготовка и территориальная оборона.

ИЧ

Армия

В Киеве предложили оставить Донбасс без газа, воды и света

В Киеве предложили оставить Донбасс без газа, воды и света

Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что Киев может «решить вопрос» уничтожения республик Донбасса по «крымским лекалам». Сперва переселить всех лояльных Киеву жителей ЛДНР, а оставшихся на месте лишить газа, воды и света.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью