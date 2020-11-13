Путин ввел в действие с 2021 года план обороны России
13 ноября 2020, 21:51[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021–2025 годы.
В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, в пятницу, 13 ноября, говорится: «Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы».
План обороны России вводится «в целях осуществления мероприятий в области обороны». Указ вступил в силу со дня подписания.
Предыдущий такой документ, срок действия которого ограничен 2020 годом, был принят в ноябре 2015 года. Первый в истории план обороны России был утвержден в январе 2013 года. В нем были указаны потенциальные риски, угрозы безопасности государства, увязаны действия по таким базовым направлениям, как развитие вооруженных сил и реализация программ вооружения, мобилизационная подготовка и территориальная оборона.
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