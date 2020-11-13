Почему латвийские министры уходят в отставку

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13 ноября 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Конец года, увы, для некоторых латвийских министров выдался тяжелым: на днях министр защиты окружающей среды и регионального развития подал в отставку. После скандала.

Министр защиты окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце подал в отставку. Да, этот тот министр, который инициировал отставку экс-мэра Риги Нила Ушакова, и благодаря которому на экс-градоначальника окрыли «нехорошие дела».

И сейчас г-н Пуце сам уходит в отставку. По своему желанию. После скандала.

Один депутат Рижской думы официально объявил, что министр Пуце попросил у него дать пропуск на автостоянку. А это незаконно! Министр не является сотрудником Рижской думы и сам в состоянии заплатить 250 евро за пропуск. Латвийские СМИ уже успели «поднять волну». Юрис Пуце сам подал в отставку.

«Мне очень стыдно перед латвийцами. Я взял ответственность за свои неправильные действия. Покидаю пост министра», - заявил г-н Пуце.

Что же происходит в правительстве Латвии?

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» мнение достоверного источника из Латвии.

«Происходит то, что происходит. Это желание самого Пуце… Он прекрасно понимает, что это не первый раз, когда возникает такая ситуация у него: в 2013 году он ушел в отставку с поста госсекретаря Министерства экономики. Почему? Его супруга, организатор одного латвийского общества, получала крупные пожертвования… От предприятий, которые хотели влиять на политику Минэкономики. Ситуация повторяется… в той или иной степени. Лучше самому уйти, чем ждать последствий… Не стоит переживать, что г-н Пуце останется без должности. Он и в 2013 году не остался. А нового министра, думаю, что объявят уже в начале недели».