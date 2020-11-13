Путин: в районе Нагорного Карабаха погибли более четырех тысяч человек, в том числе мирные граждане

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13 ноября 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

В Нагорном Карабахе число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв превысило четыре тысячи человек. Ранены свыше восьми тысяч человек. Количество беженцев, по разным данным, исчисляется десятками тысяч.

Такие данные привёл в пятницу, 13 ноября, Владимир Путин в ходе совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу, Министром иностранных дел Сергеем Лавровым, главой МЧС Евгением Зиничевым и директором ФСБ Александром Бортниковым. В непризнанной республике разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты.

Как подчеркнул Путин, в районе Нагорного Карабаха возникли серьёзные гуманитарные проблемы.

Российский лидер предложил в целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем создать Межведомственный центр гуманитарного реагирования. В его работе будут задействованы ресурсы Минобороны, МЧС, МИДа, пограничной службы ФСБ России, других ведомств РФ.

Путин объяснил, что Центр займётся оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания; взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе.