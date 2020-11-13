Фейк о ЧВК «Вагнера» в Ливии распространили по Сети турецкие активисты

Аргументы Недели → В мире 13+

13 ноября 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Чтобы сорвать переговоры Совместного военного комитета (СВК), проходящие в формате «5+5», активисты из Турции распространили по Сети фотографию, которая по их задумке должна была создать иллюзию присутствия в ливийском Сирте бойцов ЧВК «Вагнера».

Снимок был опубликован в Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL (RSOTM), однако впоследствии администраторы канала признали, что совершили ошибку. Они отметили, что сообщения о присутствии в Ливии бойцов российской ЧВК не соответствуют действительности.

Накануне, 12 ноября, завершился третий день встречи Совместного военного комитета. Участники договорились о необходимости соблюдения режима прекращения огня и вывода из региона сирийских боевиков.

Ранее стало известно, что разведка Турции заранее готовилась к срыву этих соглашений. По словам ливийского политолога Фараджа Зейдана, турецкая сторона намерена всеми силами препятствовать установлению мира в ливийском государстве.

Администраторы канала REVERSE SIDE OF THE MEDAL отметили, что активисты из Турции решили воспользоваться тем, что многие связывают канал с ЧВК «Вагнера». С его помощью они хотели распространить фейк о присутствии россиян в Ливии.

Дело в том, что на публикациях в этом Telegram-канале зачастую основывают свои статьи западные масс-медиа, воспринимая посты в нём как истину в последней инстанции. К примеру, недавно так поступило издание Bellingcat, выпустив на основе постов в RSOTM материал о предполагаемом присутствии «вагнеровцев» в Нагорнокарабахской республике. Журналисты всего лишь увидели в Telegram-канале публикацию с песней, в которой упоминалась столица НКР Степанакерт, а также фото гор и самолёта. Впоследствии в Bellingcat были вынуждены опровергнуть собственную статью.