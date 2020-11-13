Цукерберг защитил бывшего советника Трампа

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13 ноября 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Основатель Facebook отказался отстранять Стива Бэннона от соцсети. Марк Цукерберг сказал сотрудникам, что бывший советник Трампа не нарушил достаточного количества правил, когда призвал обезглавить главного эксперта США по коронавирусу Энтони Фаучи.

Стива Бэннона хотели заблокировать после скандала. Тот высказался про обезглавливание Энтони Фаучи. Главный эксперт США по коронавирусу часто критиковал заявления Дональда Трампа по поводу пандемии, и это возмущало пока еще действующего американского лидера.

Страничку бывшего советника Трампа предлагалось после этого удалить с Facebook. Но Марк Цукерберг отказался это делать

«У нас есть конкретные правила относительно того, сколько раз вам нужно нарушить определенные правила, прежде чем мы полностью деактивируем вашу учетную запись», — сказал основатель Facebook на общем собрании сотрудников: «В то время как преступления здесь, я думаю, были близки к пересечению этой линии, они явно не пересекали границ дозволенного».