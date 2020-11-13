В Европе заговорили о климатическом кризисе

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13 ноября 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Грета Тунберг на фото globallookpress.com/ face to face

Ведущие ученые бьют в набат. Они говорят о климатическом кризисе, который навис над планетой. В адрес правительств государств и бизнеса сыплются призывы «что-то делать».

Мировым правительствам и бизнесу предлагается выйти за рамки «чистого нуля» в усилиях по преодолению обостряющегося климатического и экологического кризиса. Ученые и эксперты заявляют об огромном количестве парниковых газов в атмосфере. По их словам, это провоцирует глобальное потепление, поэтому над планетой навис климатический кризис.

«Климатический кризис уже здесь», — заявляют ученые: «Независимо от того, как быстро мы достигнем нулевых выбросов, ужасные последствия климатического кризиса просто так не исчезнут … Поэтому, как бы быстро это ни делалось, одного лишь сокращения выбросов недостаточно».

Климатический кризис стал одной из центральных тем на Западе. После выступления активистки Греты Тунберг о нем говорят все чаще и чаще.

Что происходит в реальности, наверное, никто не знает. Планета еще не изучена. Температурные изменения, конечно, есть. Но это могут быть естественные процессы.

Собственно, и что нужно делать, сами ученые толком не говорят. Их идеи похожи на лобби интересов определенных групп, которые занимаются эко-топливом.