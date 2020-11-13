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Новая торговая организация создаётся без России

, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

Новая торговая организация создаётся без России

В Ханое проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Участники в формате телемоста обсуждают основные проблемы экономического развития стран, вопросы региональной безопасности. В последние годы в данном регионе происходят столкновения интересов КНР и США.

На саммите Пекин продвигает проект по созданию нового торгового союза, на который будет приходиться более трети мирового ВВП. Новая организация называется Всеобъемлющее экономическое партнёрство. Китай и США пытаются перетянуть на свою сторону стран-участников АСЕАН. Руководство Вьетнама отметило, что соперничество великих держав в регионе создаёт опасную ситуацию для других стран. В состав новой торговой организации войдут 10 государств. У неё будет порядка 3 миллиардов потребителей, а размер ВВП - самым крупным по сравнению с другими торговыми союзами.

В создании торгового объединения заинтересован в первую очередь Китай. Это позволит ему укрепить экономическое и военное положение в регионе. Россия не смогла войти в новую организацию из-за слабости внешней политики. Китайцы больше всех не захотели видеть нашу страну в составе торгового союза. Одним из немногих опорных государств в Юго-Восточной Азии для России остался Вьетнам.

ПВ

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