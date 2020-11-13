Евросоюз готов оказать гуманитарную помощь Азербайджану и Армении

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13 ноября 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заверил глав МИД Азербайджана и Армении в готовности Евросоюза предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению этих стран.

Глава дипломатии ЕС выразил надежду, что «прекращение боевых действий позволит приложить усилия к надежному мирному урегулированию конфликта и предотвратит дальнейшие человеческие страдания».

В сообщении также отмечается, что ЕС уже выделил около 1 млн евро на чрезвычайную помощь.

Ранее Боррель выразил Лаврову благодарность за его усилия по соглашению о прекращении огня в Карабахе.