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За американскую «крышу» японцам придётся платить 8 млрд долларов в год

, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

За американскую «крышу» японцам придётся платить 8 млрд долларов в год

Правительство США провело переговоры с руководством Японии относительно положения американских военных баз. Если ранее глава Белого Дома Дональд Трампа угрожал Токио вывести свои войска из-за недостаточного финансирования с японской стороны, то теперь политики нашли компромисс. В Японии сообщили, что наличие американских баз на территории государства отвечает и американским интересам.

Противоречия начались ещё в прошлом году, когда Трамп выставил японскому руководству счёт за нахождение своих баз в размере 8 миллиардов долларов в год. При этом ранее содержание военных обходилось японскому бюджету в 1,8 миллиарда долларов.

Американский президент заявил, что Договор о взаимном сотрудничестве носит односторонний характер. Вашингтон обязан защитить Токио в случае вторжения противника на его территорию. В то же время договор не обязывает Японию защищать территориальные интересы Америки.

Всего в Японии базируется более 50 тысяч американских военных. Токио особо заинтересован в наличии баз США, опасаясь нападения со стороны Китая и Северной Кореи. Эксперты считают, что японцы могут затянуть переговорный процесс до ухода Трампа с поста главы государства. Даже если это им не удастся сделать, Токио может заключить новый договор не на пять лет, а на один год. Это позволить узнать позицию нового президента США - Байдена относительно данного вопроса.

ПВ

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