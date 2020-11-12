Папа Римский предлагает бесплатные covid-тесты для бездомных

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12 ноября 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Папа Римский Франциск на скриншоте youtube-видео

Глава католической церкви решил поддержать римскою бедноту. Франциск выступил с предложением бесплатных тестов на коронавирус для бедных и бездомных Рима.

Об инициативе Папы Римского рассказала пресс-служба Ватикана. Бедным и бездомным предложили сделать covid-тест в клинике возле площади Святого Петра. Ее основал несколько лет назад Папа Римский для оказания базовой медицинской помощи нуждающимся людям.

«В настоящее время проводится до 50 тестов на коронавирус каждый день», — от имени Ватикана заявил архиепископ Рино Физикелла: «Эта инициатива будет продолжаться бесконечно. Те, у кого тест отрицательный получают сертификат для поступления в приют. Заразившиеся коронавирусом направляются на лечение».

Бездомные и бедные в Италии — достаточно разношерстая публика. В их числе не только итальянцы, оказавшиеся на улице, но также иностранцы, у которых нет семейного врача.