ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Папа Римский предлагает бесплатные covid-тесты для бездомных

, 17:48 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Папа Римский предлагает бесплатные covid-тесты для бездомных
Папа Римский Франциск на скриншоте youtube-видео

Глава католической церкви решил поддержать римскою бедноту. Франциск выступил с предложением бесплатных тестов на коронавирус для бедных и бездомных Рима.

Об инициативе Папы Римского рассказала пресс-служба Ватикана. Бедным и бездомным предложили сделать covid-тест в клинике возле площади Святого Петра. Ее основал несколько лет назад Папа Римский для оказания базовой медицинской помощи нуждающимся людям.

«В настоящее время проводится до 50 тестов на коронавирус каждый день», — от имени Ватикана заявил архиепископ Рино Физикелла: «Эта инициатива будет продолжаться бесконечно. Те, у кого тест отрицательный получают сертификат для поступления в приют. Заразившиеся коронавирусом направляются на лечение».

Бездомные и бедные в Италии — достаточно разношерстая публика. В их числе не только итальянцы, оказавшиеся на улице, но также иностранцы, у которых нет семейного врача.

Политика

Лавров: Турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

Лавров: Турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что турецкие миротворческие миссии не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха. По его словам, он ознакомлен с заявлением главы Минобороны Турции Хулуси Акара.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью