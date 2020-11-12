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Начальник главного штаба сухопутных сил Британии выпрыгнул с вертолета на учениях и его потеряли

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Начальник главного штаба сухопутных сил Британии выпрыгнул с вертолета на учениях и его потеряли
Марк Карлтон-Смит, Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com

Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит потерялся во время учений после того, как совершил прыжок с вертолета, чтобы поднять боевой дух солдат.

На полигоне возле Солсбери более 2 тысяч военнослужащих участвовали в учениях CERBERUS. Высадка Карлтона-Смита должна была происходить тайно, по нормативам проведения спецопераций. Пилот вертолёта перепутал место посадки: генерала "выбросили" не в том месте. Пока генерал с несколькими сопровождающими разбирались в ситуации, вертолёт уже улетел, и Карлтон-Смит остался со своими помощниками на незнакомой пустынной площадке. Генералу и его помощникам пытались позвонить на мобильные телефоны, но сигнал сети сотовой связи отсутствовал.

Вскоре Марк Карлтон-Смит был обнаружен. Как отметил британской прессе по этому поводу другой генерал, попросивший не называть его имени,. Марк - «высококвалифицированный спецназовец» и «может легко добраться до своих и по расположению звёзд». Он уверен, что Карлтон-Смит просто посмеялся над сложившейся ситуацией.

НС

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