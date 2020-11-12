Ирландия хочет смягчить covid-ограничения

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12 ноября 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Ирландские полицейские на фото globallookpress.com/ Alberto Pezzali

Ирландские власти хотят снять ряд ограничений. С таким заявлением выступил премьер-министр Лео Варадкар.

Официальный Дублин уверен — некоторые ограничения уже можно снимать. В Ирландии анткоронавирусные меры были одни из самых строгих в Европе. Мир поглотила вторая волна. Но она судя по всему Ирландию обошла стороной.

«Я думаю, что теперь все уверены, что мы ослабим ограничения в декабре», — заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Он выступал в парламенте.

Страна находится на 73 месте общей коронавирусной статистики. И когда в других странах Европы количество заражений увеличивалось, в Ирландии фиксировали падение. 18 октября ирландские врачи диагностировали чуть меньше 1300 новых случаев коронавируса. Вчера заразились 358 человек.

Нынешняя ирландская суточная статистка вернулась на уровень сотен случаев. Поэтому власти решили снять ряд ограничений. Пока в стране действует режим, при котором закрыты все бары, рестораны и несущественные магазины. Кроме того, там запрещены поездки на расстояние более 5 километров от дома.

Нынешние ограничения действуют до1 декабря. И судя по всему, официальный Дублин решил их не продлевать. Ирландские министры согласны с ослаблением антикоронавирусных мер. Хотя, они говорят, что менее строгие ограничения, все же, будут сохранены.