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Генконсульство России в Стамбуле приостанавливает прием граждан

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Генконсульство России в Стамбуле приостанавливает прием граждан
Стамбул, фото: pixabay.com

Генеральное консульство РФ в Стамбуле приостанавливает прием граждан с 16 по 27 ноября из-за увеличения в городе числа заболеваний коронавирусом, сообщается в заявлении российского диппредставительства.

Исключения оставляют экстренные случаи, в том числе выдача свидетельств о смерти и свидетельств на возвращение в Российскую Федерацию, а также выдача готовых загранпаспортов.

Граждане, записанные в эти даты, будут приняты в первую очередь после возобновления приема в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что в Турции из-за распространения COVID-19 запретили курить на улицах.

НС

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