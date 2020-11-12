Генконсульство России в Стамбуле приостанавливает прием граждан

Аргументы Недели → В мире 13+

12 ноября 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Стамбул, фото: pixabay.com

Генеральное консульство РФ в Стамбуле приостанавливает прием граждан с 16 по 27 ноября из-за увеличения в городе числа заболеваний коронавирусом, сообщается в заявлении российского диппредставительства.

Исключения оставляют экстренные случаи, в том числе выдача свидетельств о смерти и свидетельств на возвращение в Российскую Федерацию, а также выдача готовых загранпаспортов.

Граждане, записанные в эти даты, будут приняты в первую очередь после возобновления приема в генконсульстве.

Ранее сообщалось, что в Турции из-за распространения COVID-19 запретили курить на улицах.