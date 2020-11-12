Генконсульство России в Стамбуле приостанавливает прием граждан
12 ноября 2020, 16:58[ «Аргументы Недели» ]
Генеральное консульство РФ в Стамбуле приостанавливает прием граждан с 16 по 27 ноября из-за увеличения в городе числа заболеваний коронавирусом, сообщается в заявлении российского диппредставительства.
Исключения оставляют экстренные случаи, в том числе выдача свидетельств о смерти и свидетельств на возвращение в Российскую Федерацию, а также выдача готовых загранпаспортов.
Граждане, записанные в эти даты, будут приняты в первую очередь после возобновления приема в генконсульстве.
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