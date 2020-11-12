Правительство Великобритании сменило пресс-секретаря

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12 ноября 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Ли Кейн на фото globallookpress.com/ George Cracknell Wright

Ли Кейн ушел с поста директора по коммуникациям правительства Великобритании. Это произошло после скандала, который разгорелся на Даунинг-стрит.

В четверг Ли Кейн вошел в здание Даунинг-стрит с заднего хода. Теперь уже бывший пресс-секретарь вынужден был уйти в отставку. Это произошло в среду вечером.

Поводом для увольнения стали внутренние скандалы. У Ли Кейна были серьезные разногласия с политическим истеблишментом из-за драчливого стиля общения. Можно сказать, что свой пост он проиграл в результате карьерной войны. Его должность заняла Аллегра Стреттон, а с ней у Ли Кейна был конфликт.

Собственно, о том, чтобы оставить должность директора по коммуникациям Ли Кейн подумывал уже давно. Он говорил, что хочет уйти после того, как правительство решит проблемы с коронавирусом. Но вмешалось провидение. Борис Джонсон предложил ему новый пост. Ли Кейн назначен главой администрации.

За время своей работы Ли Кейн нажил себе много врагов. Но у него был мощный протеже в лице Доминика Каммингса, который является ближайшим помощником премьер-министра Великобритании.