Лавров заявил: Россия ввела зеркальные санкции против Евросоюза из-за дела Навального

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12 ноября 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Россия ввела ответные санкции в отношении Франции и Германии из-за санкций Евросоюза, принятых в связи с делом блогера Алексея Навального. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 12 ноября, заявил, что зеркальные санкции касаются аппаратов руководителей Германии и Франции.

В ближайшее время Россия уведомит Евросоюз об ответных санкциях. Инцидент с Алексеем Навальным произошел 20 августа. Он попал в больницу в Омске. Врачи в Омске поставили диагноз пациенту.

Родственники перевезли Навального в Германию. Немецкие медики после обследования блогера заявили об отравлении Навального "Новичком".

Евросоюз в связи с этим ввел санкции с 15 октября. Под них попали глава ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления по внутренней политике администрации президента РФ Андрей Ярин, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Также санкции введены в отношении НИИ органической химии и технологии.