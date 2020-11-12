Политолог Аркадий Дубнов о конфликте в Нагорном Карабахе: Россией сильно разочарованы, а Путин – на белом коне

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12 ноября 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Политолог Аркадий Дубнов поделился своим мнением о событиях, связанных с мирным урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе. Он считает, что после подписания трехстороннего соглашения доминирующее положение на Южном Кавказе получила Турция.

Эксперт отмечает, что в ситуации, когда у армянской армии не осталось ни живой силы, ни вооружения, премьер-министр Пашинян, подписав мирный договор, принял лучшее решение.

«События ночи, когда в Ереване штурмовали и разграбили президентскую резиденцию вплоть до личных вещей Пашиняна, на мой взгляд, не выражают в полной мере отношение армянского общества к происходящему. Всегда есть группа оскорбленных поражением своего достоинства в войне, но это, кажется, не те, кто транслирует общее мнение жителей страны. Для меня это не показатель: армяне-погромщики здесь больше выглядели как кыргызские мародеры в ночь штурма своего Белого дома, и им еще будет стыдно за произошедшее», - отмечает Аркадий Дубнов.

Он считает, что «отвратительно неприличной выглядела реакция президента Ильхама Алиева, когда он в своем обращении кривлялся и хохотал над поверженным в бою противником».

«Это вообще недостойно, во-первых, офицера, которым себя мнит Алиев, а во-вторых, мужчины, который вышел с поля боя. Нельзя издеваться и так злорадствовать над проигравшим. В этот момент я начинаю верить тем, кто показывает любительское видео с издевательствами над врачом. Это недостойное поведение — безотносительно того, что другого итога войны азербайджано-турецкого блока против несопоставимой по силам и фактически беззащитной Армении и быть не могло», - делится мнением политолог.

Эксперт предполагает, что Азербайджан не будет готовиться к новой войне, если ему отдадут все районы по соглашению.

«Баку нужны были победы, а не конкретно эти территории. Алиеву нужно было нарастить свой имиджевый ресурс как руководителя страны, которая долгое время находилась в состоянии фрустрации из-за проигранной в 90-е годы войны», - считает политолог и добавляет: «Алиева пока устраивает тот статус Карабаха, который есть сейчас. По сути, он вообще без статуса, но главное - не армянский - такая логика у Баку».

По мнению Аркадия Дубнова, на Южном Кавказе устанавливается новый статус-кво, а Турция «получает роль доминанта или уж точно равного России игрока».

«Москве никуда не деться, ей придется приспособиться к присутствию Турции. Это изменение мирового масштаба на самом деле, его еще предстоит анализировать. А как будет идти притирка — дело второе. В конце концов у России и Турции есть драматический опыт взаимодействия в Сирии», - подчеркивает эксперт.

Политолог отмечает парадоксальную ситуацию: он считает, что Россия как защитница Армении проиграла в этом конфликте, а Путин выиграл.

«Сегодня отношение среди армян к России резко ухудшилось по сравнению с тем, что было до начала войны. Россией сильно разочарованы. Есть серьезная вероятность, что крен Армении в сторону «неугодных России», то есть Запада, будет нарастать, - считает Дубнов. - А Путин да, въехал в ситуацию на белом коне и за секунду до того, как «флажок рухнул», успел сделать свой ход, отправив в Карабах 15-ю бригаду. Нужен был casus belli. Он и случился в виде сбитого вертолета, но не для вмешательства в войну, а для разведения сторон».

По мнению эксперта, безоговорочная победа исламского альянса над христианской Арменией теперь дает возможность утверждать, что он готов вести войны в открытом бою.