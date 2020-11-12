Белорусская власть крадёт деньги с банковских карт граждан

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12 ноября 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Белорусские власти пытаются заблокировать общественные фонды, которые оказывают финансовую поддержку населению страны через банковские карты. Помощь направлялась людям, оказавшимся в тяжёлой экономической и социальной ситуации. Сами руководители фондов стали фигурантами уголовных дел.



Со счетов получателей финансовой помощи от фондов было украдено более 41 миллиона рублей (по российскому курсу). Причём с банковских карт снимают не только переведённые от общественных организаций деньги, но и личные средства. Если на карточке ничего не было, то на счетах образовался минус на ту сумму, которая переводилась в качестве помощи.



С начала протеста белорусы смогли получить уже более 110 миллионов рублей. За денежной помощью обратились больше 8 тысяч белорусов. Создатели фондов отмечают, что выплаты не прекратятся, несмотря на кражу средств и вмешательство в процесс Следственного комитета.



Население реагирует на усиление репрессий гражданской солидарностью и созданием различных инициатив. Благодаря этому многие белорусы уже получили не только финансовую, но и продовольственную помощь. Через другие фонды осуществляется содействие в поиске работы уволенным по политическим причинам. В категорию «волчьебилетников» попали также госслужащие и правоохранители, ушедшие с места службы в знак протеста.



