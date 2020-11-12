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Воздушное пространство над Арменией и Нагорным Карабхом закрыто для полетов

, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Воздушное пространство над Арменией и Нагорным Карабхом закрыто для полетов
фото: pixabay.com

Силы противовоздушной обороны вооруженных сил Армении и ВКС России закрывают воздушное пространство над Арменией и Нагорным Карабахом для полетов самолетов и вертолетов.  Исключение сделали только для самолетов военной и заявленной гражданской авиации, - сообщает kp.ru.

В четверг, 12 ноября, пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян написала в Facebook: «Воздушное пространство Армении и Арцаха закрыто для полетов, за исключением военной и заявленной гражданской авиации». Степанян опровергла информацию, появившуюся ранее в СМИ, о появлении турецкого беспилотника «Байрактар» в воздушном пространстве Армении.

9 ноября президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В регион для контроля над исполнением договора прибыли российские миротворцы.

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