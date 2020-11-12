Полпред России в контактной группе по Донбассу Грызлов заявил о полном отказе Украины от Минских соглашений

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12 ноября 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Грызлов, фото из соцсети

На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу делегация Украины вместо плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями представила проект, «направленный на ревизию Минских соглашений».

Этот документ Киева можно расценить как шаг к полному отказу от Минских договоренностей. Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов выразил мнение, что «предлагаемый украинский вариант, на данном этапе, только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах».

По словам Грызлова, украинские власти отказались от обязательства утвердить согласованный вариант проекта совместных действий постановлением Верховной рады Украины.