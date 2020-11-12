Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Полпред России в контактной группе по Донбассу Грызлов заявил о полном отказе Украины от Минских соглашений

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Полпред России в контактной группе по Донбассу Грызлов заявил о полном отказе Украины от Минских соглашений
Борис Грызлов, фото из соцсети

На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу делегация Украины вместо плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями представила проект, «направленный на ревизию Минских соглашений».

Этот документ Киева можно расценить как шаг к полному отказу от Минских договоренностей. Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов выразил мнение, что «предлагаемый украинский вариант, на данном этапе, только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах».

По словам Грызлова, украинские власти отказались от обязательства утвердить согласованный вариант проекта совместных действий постановлением Верховной рады Украины.

ИЧ

В мире

Стрелков: российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут фактически в заложниках

Стрелков: российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут фактически в заложниках

Военные из российского миротворческого контингента, отправленного в Нагорный Карабаха, будут находиться там фактически в качестве заложников. Об этом заявил Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью