В Белоруссии два кота арестованы за то, что их хозяйка участвовала в протестах

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]

коты, фото: pixabay.com

В Белоруссии женщине, которая должна была оплатить штраф за участие в несанкционированных митингах протеста, наложили арест на имущество, под него попали и ее два кота. Животные в акциях участия не принимали.

Об этом рассказал правозащитник Алексей Козлюк в Facebook.

Согласно законам страны коты и другие домашние животные считаются имуществом, поэтому могут быть изъяты и выставлены на продажу.

Судьба котов решилась в лучшую сторону. Была найдена волонтерская организация, взявшая на себя оплату штрафа и адвоката. Питомцы вернулись домой.