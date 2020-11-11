В Белоруссии два кота арестованы за то, что их хозяйка участвовала в протестах
11 ноября 2020, 20:15[ «Аргументы Недели» ]
В Белоруссии женщине, которая должна была оплатить штраф за участие в несанкционированных митингах протеста, наложили арест на имущество, под него попали и ее два кота. Животные в акциях участия не принимали.
Об этом рассказал правозащитник Алексей Козлюк в Facebook.
Согласно законам страны коты и другие домашние животные считаются имуществом, поэтому могут быть изъяты и выставлены на продажу.
Судьба котов решилась в лучшую сторону. Была найдена волонтерская организация, взявшая на себя оплату штрафа и адвоката. Питомцы вернулись домой.
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