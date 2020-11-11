Бритни Спирс боится отца и не хочет выступать

Бритни Спирс не будет выступать, пока отец отвечает за ее карьеру. С таким заявлением выступил адвокат американской звезды.
Пока Бритни Спирс проиграла дело в Высшем суде Лос-Анджелеса. Ее адвокат Сэмюэл Д Ингхэм III требовал отстранения отца артистки от попечительства, которое контролировало жизнь и карьеру в течение 12 лет.
«Моя клиентка сообщила мне, что боится своего отца», — заявил адвокат Бритни Спирс: «Она больше не будет выступать, если ее отец будет руководить ее карьерой».
Дело рассматривалось в дистанционном режиме. Сама артистка на заседаниях не присутствовала. Ее интересы представлял адвокат.
Отец стал опекуном Бритни Спирс в 2008 году. Это было необходимо в связи с психическим расстройством дочери. Джеймс Спирс был не только опекуном, но и выступал в качестве продюсера своей дочери.
Исковое заявление артистки уже рассмотрено. Оснований для отказа Джеймсу Спирс в опекунстве в суде найдено не было. Бритни Спирс пока проиграла.