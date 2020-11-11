Депутат Госдумы Морозов высказался о намерении США ввести новые санкции из-за «Северного потока — 2»
11 ноября 2020, 13:35[ «Аргументы Недели» ]
Соединенным Штатам Америки запуск газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ пойдет напрямую в Германию, не выгоден. Америка борется за газовый рынок Европы и сама хочет поставлять свой газ европейским странам.
Намерение американских властей ввести новые санкции в отношении «Северного потока — 2» демонстрируют недобросовестные методы конкуренции.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о планах властей США ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». По оценке парламентария, несомненно, «это демонстрирует их недобросовестные методы конкуренции, они продолжают оказывать санкционное давление на те компании, которые так или иначе участвуют в строительстве трубопровода», - передает RT.
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