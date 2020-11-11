Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

В США идёт борьба внутренних конкурентов, не гнушающихся никакими средствами. Борьба американских элит происходит на фоне разрушения их мира.



Есть такой Римский клуб. Это мозговой центр мирового олигархата. Два года назад его сопредседатель сделал заявление: старый мир обречён, новый мир неизбежен.

Капитализм завёл человечество в тупик. А 1 апреля нынешнего года Андерс Вийкман, первый сопредседатель клуба, вообще заявил, что старый мир уже рухнул, капитализм себя исчерпал и его больше нельзя развивать и совершенствовать. Надо строить некую социоприродную структуру мира.



Те, кто и раньше управлял миром - соросы, гейтсы и иже с ними, тот же Бильдербергский клуб, та же трёхсторонняя комиссия - видят, что капиталистическая модель действительно рушится. Природа под тяжестью капитализма задыхается и, как любой живой организм,

начинает защищаться.



В Америке столкнулись не Трамп и Байден, а две мощнейшие силы. Байден представляет финансовый интернационал. Для группировки Трампа действия этих «интернационалистов» очевидны – они выводят финансы в те страны, где больше прибыль, меньше затраты. В итоге Америка превращается в один большой Детройт, город-призрак. Огромные города, некогда центры индустриальной державы, становятся мёртвыми городами. Таких в США насчитывается уже больше двадцати.



И если Трамп считает своим главным оппонентом Китай, то Байден главной угрозой безопасности США объявил Россию. Почему? Да потому что в России «пятая колонна», связанная с финансовым олигархатом США и всего мира, гораздо сильнее, чем в Китае. И главная угроза для нашей безопасности не Трамп, и не Байден, и не американские ракеты, а эта «пятая колонна».



Подробнее читайте в интервью «Аргументам недели» президента Академии геополитических проблем, писателя и политика Леонида Ивашова.



