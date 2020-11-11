Политолог Станислав Бышок оценил лидерство Джо Байдена на выборах в США

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, фото: Тwitter.com/joebiden

Итоги выборов президента США еще не оглашены, но известно, что лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Лидеры многих стран мира уже поздравили Байдена с победой на выборах.

Политолог Станислав Бышок в интервью радио Sputnik высказал мнение, почему Джо Байден лидирует на выборах в США: "Параллельно с выборами президентскими выбирали в сенат. Бывало такое, что за сенатора республиканца было подано больше голосов, чем за Трампа как президента. Если вы за республиканца, это не значит, что Вас устраивает Дональд Трамп. А он это приписывает к махинациям на выборах".

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к поздравившим Байдена с победой на президентских выборах главам государств. Он напомнил, что подсчет голосов пока не завершен. Госсекретарь также подчеркнул необходимость убедиться, что "юридический процесс полностью соблюден". Согласно законам США, избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсет голосов затягивается, так как в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции власти США приняли решение разрешить избирателям голосование по почте. Дональд Трамп уже заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен требовать пересчета голосов.