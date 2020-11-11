Чешская военная разведка назвала причины угрозы третьей мировой войны
11 ноября 2020, 07:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Военная разведывательная служба Чехии предупредила об угрозе третьей мировой войны. В отчете военных экспертов этой страны за 2019 год указано, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны, и как возможные причины ее начала аналитики назвали соперничество между США, Россией и Китаем.
По мнению специалистов чешской разведки, в сейчас глобальный конфликт "находится на первой стадии". "Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", - говорится в документе, - опубликованном на сайте военной разведки Чехии во вторник, 10 ноября.
В отчете также отмечено, что напряженности в мире способствует манипулирование общественным сознанием населения.
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