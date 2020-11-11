Совет Европы планирует научить украинскую молодежь демократии

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11 ноября 2020, 07:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Совет Европы объявил тендер на оказание консультативных услуг в рамках проекта «Молодёжь за демократию на Украине».

В описании тендера говорится, что проект подразумевает работу с представителями местных органов власти и молодёжных организаций «в целях внесения совместного вклада в расширение участия молодёжи и гражданской активности молодых людей как в сельской, так и в городской среде».

Консультанты будут проводить тренинги для участников программы «Молодые люди, полноценные граждане» и помогать им в реализации местных проектов на тему гражданской активности. Годовой бюджет проекта составит 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Киев готов присоединиться к введению санкций против Лукашенко.