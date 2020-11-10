Депутат Леонид Слуцкий дал оценку перемирию в Нагорном Карабахе

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10 ноября 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

На фото: Леонид Слуцкий

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий дал оценку заключению мирного договора в Нагорном Карабахе.

По мнению Леонида Слуцкого, договор о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном войдет в хрестоматию мировой политики.

«Добиться мирного договора, полного прекращения кровопролития с обеих сторон и сделать это, что называется, малой кровью – это выдающийся результат!» - заявил российский парламентарий.