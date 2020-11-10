Меркель уличили в причастности к денежной афере

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10 ноября 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие дни канцлер Германии Ангела Меркель должна будет ответить на вопросы подкомитета Бундестага относительно деятельности Wirecard AG. По мнению ряда немецких чиновников, канцлер лоббировала интересы обанкротившейся компании, руководство которой было ранее арестовано за финансовые преступления. Помимо этого стало известно, что один из руководителей компании Ян Марсалек работал на австрийские спецслужбы.



Компания Wirecard AG оказывала электронные услуги по переводу денежных средств. В прошлом году она попала центр международного скандала. Её обвинили в злоупотреблении в бухгалтерских отчётах, обмане вкладчиков. Аудиторские фирмы провели расследование и выяснили, что Wirecard украла порядка 2 миллиардов евро. Позже руководство заявило, что банки, которые держали деньги в компании, никогда их не имели. Руководитель Wirecard Маркус Браун был арестован, а компания ликвидирована. Следствие считает, что исчезнувшие деньги могут находиться у Марсалека. Ему приписывают связь с российской разведкой.



Немецкое правительство намерено узнать причину бездействия Меркель, когда полиции стало известно о присутствии иностранных агентов в руководстве Wirecard. Канцлер была обязана созвониться с главой Австрии, и узнать какие цели преследует Вена в отношении Берлина.



