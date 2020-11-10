Трамп напоследок отомстит Китаю за коронавирус

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10 ноября 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Наблюдатели предполагают, что президент США Дональд Трамп перед уходом попытается обвинить Китай в геноциде. Президент провозгласит КНР виновным в уничтожении уйгур в Синьцзяне. Для этого он может привлечь законодателей. Действующий глава Белого Дома может спровоцировать военную акцию в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море.



Трамп лишился второго срока президентства, в том числе из-за коронавируса, выпущенного из китайской лаборатории. Попытка ущемить Поднебесную с помощью пошлин на китайские товары существенного результата не принесла. Главное для США в настоящее время - это ограничение доступа Китая к американским технологиям. Байден в этом направлении продолжит политику Трампа. В противном случае мягкость будет расцениваться как подтверждение зависимости США от Китая.



Официальный Пекин пока не поздравил Байдена с победой, однако тема американских выборов ослабила давление США на КНР. Но китайские СМИ смело высмеяли заявления Трампа о победе на выборах. Эксперты считают, что диалог между Вашингтоном и Пекином хоть и не изменит отрицательного тона, но может стать более предсказуемым.



Осторожная реакция Китая на американские выборы свидетельствует о том, что Пекин ожидает улучшения отношений с Америкой. Несмотря на перестройку экономики на внутреннее потребление, Китай не исключает дальнейшего развития и увеличения доли внешней торговли. США для КНР всегда был стратегическим торговым партнёром.



