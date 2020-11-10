Политический кризис в Белоруссии обретает форму тирании

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10 ноября 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство Белоруссии не планирует строить диалог с протестующими гражданами. По улицам страны маршируют студенты, пенсионеры, медики, педагоги. В ходе последней акции протеста задержано более тысячи белорусов. К ним применялось насилие, имеются раненые и избитые люди. Правозащитники сообщают, что в стране забиты все тюрьмы. Из столицы заключённых перевозят в другие города.



Для разгона акции протеста в Минске правительство стянуло милицию из регионов. Глава государства Александр Лукашенко не принимает непослушания народа и пытается задавить протест силовым путём. К тому же продолжение протеста окончательно делегитимизирует президента страны.



Трагично, что в период пандемии за решётку отправляются врачи, которых не хватает в больницах. Белорусское общество погружается в серьёзный политический кризис. Люди противостоят режиму, который имеет все признаки тирании. Экспертам сложно спрогнозировать, чем это закончится, однако возврата к прежней жизни «как до выборов» в стране уже не будет.



Чем чаще Лукашенко применяет репрессии против собственного народа, тем сильнее недовольство режимом. На глазах у всего мира происходит трагедия белорусского народа. Людей, противостоящих власти, пытаются сделать уголовниками и государственными преступниками.



