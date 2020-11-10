Президент Перу отправлен в отставку после импичмента

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10 ноября 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

бывший президент Перу Мартин Вискарра на фото globallookpress.com/ Andina

Отставкой закончилась процедура импичмента для президента Перу Мартина Вискарры. Конгресс обвинил лидера страны во взяточничестве.

Перу находится в состоянии политической неопределенности. Конгресс проголосовал за отставку президента страны. Мартина Вискарру обвинили в коррупции и сняли с должности.

«Сегодня я покидаю правительственный дворец. Сегодня я еду домой», — объявил Мартин Вискарра после снятия с должности: «История и перуанский народ будут судить о решениях, которые принимает каждый из нас».

Решение парламента было неожиданным. Оно вызвало негодование в обществе. Люди вышли на улицы. Они выражали возмущение решением конгресса, стучали кастрюлями и сковородками на улице.

В Перу Мартин Вискарра чрезвычайно популярен. Он известен, как борец с коррупцией. Эта борьба принесла ему много врагов в парламенте, который как раз и проголосовал за отставку президента Перу.

Обвинения во взяточничестве Мартин Вискарра категорически отрицает. Он заявил, что покидает пост с чистой совестью.