Супруга Зеленского сообщила о состоянии заразившегося COVID-19 президента Украины

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10 ноября 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена утром во вторник, 10 ноября, рассказала о состоянии мужа. Ранее стало известно, что у главы страны был выявлен коронавирус нового типа.

Елена Зеленская в рамках Международного форума культурной дипломатии заметила, что президент Украины чувствует себя нормально. По словам супруги политика, Владимир Зеленский в настоящий момент находится в изоляции, однако продолжает работать.

Отметим, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак в понедельник также получил положительный тест на коронавирус.