Супруга Зеленского сообщила о состоянии заразившегося COVID-19 президента Украины
10 ноября 2020, 12:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена утром во вторник, 10 ноября, рассказала о состоянии мужа. Ранее стало известно, что у главы страны был выявлен коронавирус нового типа.
Елена Зеленская в рамках Международного форума культурной дипломатии заметила, что президент Украины чувствует себя нормально. По словам супруги политика, Владимир Зеленский в настоящий момент находится в изоляции, однако продолжает работать.
Отметим, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак в понедельник также получил положительный тест на коронавирус.
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