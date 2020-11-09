Трамп сменил главу Пентагона, снял Эспера и назначил Миллера
9 ноября 2020, 21:56[ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 9 ноября, сменил министра обороны Соединенных Штатов. Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра оборонного ведомства.
Трамп поблагодарил за работу в Пентагоне Эспера и выразил уверенность, что Миллер справиться с новой работой. Он написал в Twitter: "Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом) Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны. Крис отлично справится! Марк Эспер отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за работу".
Ранее сообщалось, что Трамп планирует уволить министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР Кристофера Рэя.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.