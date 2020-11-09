Трамп сменил главу Пентагона, снял Эспера и назначил Миллера

Аргументы Недели → В мире 13+

9 ноября 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, фото: twitter.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 9 ноября, сменил министра обороны Соединенных Штатов.

Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера исполняющим обязанности министра оборонного ведомства.

Трамп поблагодарил за работу в Пентагоне Эспера и выразил уверенность, что Миллер справиться с новой работой.

Он написал в Twitter: "Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом) Кристофер Миллер будет с данного момента исполнять обязанности министра обороны. Крис отлично справится! Марк Эспер отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за работу".

Ранее сообщалось, что Трамп планирует уволить министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хаспел и главу ФБР Кристофера Рэя.