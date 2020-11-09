Асад считает, что проблему беженцев многие государства мира пытаются политизировать

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9 ноября 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Башар Асад. Фото: сайт Кремля

Президент Сирии Башар Асад считает проблему беженцев гуманитарной, однако многие государства мира пытаются ее политизировать. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Асада, власти Сирии продолжают поддерживать непосредственные контакты с большой частью государств, в которых проживают беженцы, зная, что они пытаются вернуться в страну.

«Это национальная проблема, и все власти в Сирии заинтересованы в её решении. Это один из главных приоритетов нашего правительства на следующем периоде, особенно после того, как была освобождена значительная часть территории Сирийской Арабской Республики и мы смогли на этих территориях искоренить терроризм», – цитирует Асада пресс-служба Кремля.

Асаад также отметил, что беженцы, которые возвращаются, должны иметь перед собой определённые горизонты для нормальной жизни, но проблема состоит в том, что накладываемое Западом эмбарго представляет огромную сложность в реализации этих задач.

Ранее сирийский лидер заявил, что в США избирают не президента, а «главу корпорации».