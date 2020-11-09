Соловьев предложил олигархам скинуться и выкупить Одессу у Украины: «Мы и цену можем дать хорошую»

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9 ноября 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВЗГЛЯД

Одесса, фото: pixabay.com

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя предложение сенатора Сергея Цекова властям Украины отказаться от южных областей в пользу России в случае сноса памятника Екатерине II в Одессе, выдвинул идею купить и сам город.

Соловьев предложил российским олигархам скинуться и выкупить Одессу у Украины. По его мнению, «не только олигархи, но и русский народ готов скинуться на покупку южных регионов, которые сейчас расположены на территории Украины». Соловьев пообещал дать хорошую цену. Он отметил, что был опыт покупки Киева в 1686 год у поляков, - сообщает ВЗГЛЯД.

«Выкупить из рабства братский народ и земли – отличная идея», – заявил тележурналист.

В Одессе накануне прошла акция протеста с требованием снести памятник императрице Екатерине II на Екатерининской площади. Митингующие развернули плакаты с надписями: «Катя – палач», «Кровь Украины на руках Екатерины». После этого сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе отказаться от южных областей в пользу России.