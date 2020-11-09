Премьер-министр Казахстана заявил о росте заболеваемости коронавирусом во всех регионах страны
9 ноября 2020, 17:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Во всех регионах Казахстана наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин.
Индекс репродуктивности вируса по республике составляет 1,2, в красную зону вошли Восточно-Казахстанская и Павлодарская области.
По другим инфекционным заболеваниям наблюдается снижение. Специалисты склонным считать, что положительное влияние оказало раннее начало вакцинации от гриппа, всеобщий масочный режим и требования по соблюдению дистанции. По сравнению с прошлым годом заболеваемость ОРВИ снизилась в 1,7 раза.
Ранее глава Минздрава Казахстана заявил, что новый локдаун могут объявить зимой.
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